Encore et toujours, le futur de Kylian Mbappé est commenté. Ce vendredi, Mauricio Pochettino n'a pas échappé à la traditionnelle question concernant la pépite du Paris Saint-Germain. À la veille d'affronter Lens (21h) pour ce qui pourrait être le match du dixième titre parisien en Ligue 1, l'entraîneur argentin a avoué qu'il aimerait conserver Mbappé aussi longtemps que possible.



Interrogé sur la situation du champion du monde 2018, Mauricio Pochettino a d'abord avoué que celle-ci ne le perturbait pas personnellement et qu'il la comprenait. "Cela n'arrive pas qu'à Paris. [...] Ce n'est pas la première, ni la dernière fois que de telles situations se présentent." Le tacticien a simplement concédé qu'il fallait "s'adapter".

Une décision, mais quand ?



Il a ensuite axé sa réponse d'un point de vue plus personnel et léger. "Égoïstement, j'aimerais conserver Kylian à mes côtés. J'aimerais l'emmener en vacances et chez moi." Redevenu sérieux, Mauricio Pochettino a confirmé que "le club voudrait qu'il puisse rester longtemps ici". Quant à savoir le moment de l'annonce définitive du choix de Kylian Mbappé, il n'en sait visiblement rien. "La décision sera peut-être prise une fois l'objectif du titre atteint, ou une fois la saison terminée."