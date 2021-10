Le Paris Saint-Germain s'est largement renforcé lors du dernier mercato estival. Parmi les recrutements les plus inattendus, celui de Sergio Ramos n'est pour l'heure pas une réussite. Si le Paris Saint-Germain a clairement fait un pari en signant un joueur blessé depuis plusieurs mois, celui-ci n'est pour l'heure pas gagnant. Mauricio Pochettino est revenu sur la situation du défenseur central, ainsi que sur celle de Neymar et de Lionel Messi.



A l'occasion d'un entretien donné à Movistar+, le tacticien parisien a voulu rappeler à chacun que le travail était primordial et que rien n'était acquis malgré le passé glorieux de chacun : "La réalité est peut-être différente de celle de 2014 pour Sergio Ramos et c'est la même chose pour Neymar et Messi. Ces footballeurs sont de véritables champions, mais ils doivent s'habituer à la réalité. On sait tous qu'il ont été les meilleurs, mais ils doivent continuer à être à leur niveau. S'ils récupèrent cette étiquette, alors nous pourrons évidemment accomplir n'importe quoi."

Pochettino chef d'orchestre

Et Mauricio Pochettino d'insister sur le fait que chacun devra se battre pour avoir sa place au PSG, quel qu'ait été son statut par le passé : "La lutte commence pour parvenir à trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit jouer juste." En maestro, l'entraîneur argentin semble prêt à prendre toutes les décisions nécessaires, même celles qui fâchent.