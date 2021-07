PSG : Pochettino fixe les ambitions de la nouvelle saison

🎙 « Nous sommes clairs dans ce que nous attendons, sur la mentalité et sur les principes de jeu. Et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match, qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. »

Ce mercredi, le PSG a dominé Le Mans (4-0) pour son premier match dans cette pré-saison 2021-22 grâce à des réalisations de Mauro Icardi, Ismaël Gharbi, Bandiougou Fadiga et Xavi Simons. La veille, mardi, Mauricio Pochettino a accordé un entretien à PSG TV, évoquant largement les ambitions pour la saison à venir, alors que le club francilien a laissé filer le titre de Champion du côté de Lille lors du précédent exercice. Avec les retours victorieux d'Angel Di Maria et Leandro Paredes sous le maillot de l'Argentine (vainqueurs de la Copa America) et celui de Marco Verratti avec l'Italie (lauréat du Championnat d'Europe), sans compter l'arrivée future de Gianluigi Donnarumma, le technicien argentin s'attend à un effectif motivé. "Gérer les émotions après une compétition internationale fait partie intégrante de mon métier d'entraîneur.Avec l'envie de bien se préparer pour recommencer à gagner des titres", a-t-il indiqué.Sondé sur l'équipe qui se présentera lors de cette nouvelle saison, l'ancien coach des Spurs de Tottenham a fixé la marche à suivre :C'est notre plus grand défi, faire en sorte de ne pas différencier les compétitions, et jouer chaque rencontre avec la même envie de gagner", a jugé le natif de Murphy. Après s'être imposé face au Mans, le PSG défiera Chambly, samedi au Centre Ooredoo pour son second match de préparation (11 heures).