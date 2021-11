PSG : Pochettino explique pourquoi il ne remplace pas ses stars

Mis à part lors du match face à Lyon du septembre dernier, Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, n’a pas trop osé remplacer l’une de ses stars offensives en cours de partie. Ou alors quand il le fait c’est pour cause de blessure ou parce que le joueur en question est lui-même enclin à souffler. Mais, une substitution en guise de sanction à une mauvaise prestation, « Poche » l’évite au maximum.



A-t-il peur de froisser ses égos et provoquer ainsi des soucis dans le vestiaire ? Dans un entretien à L’Équipe, le coach argentin a répondu à cette question. Pour lui, il s’agit d’un faux débat. « Parfois, c'est une vision externe. Ce n'est pas une histoire d'ego, a-t-il commencé par confier. On parle là des meilleurs joueurs du monde. S'ils n'ont pas de problème, pourquoi voulez-vous les sortir ? Même s'ils ne jouent pas de la façon qu'on attend, avec leur talent, ils peuvent être décisifs à n'importe quel moment dans une rencontre. C'est pour ça que le club a fait l'effort économique de les recruter. On ne peut pas évaluer ce type de joueur comme n'importe quel autre joueur. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. Tout ça pour dire que, souvent, les gens se posent des questions auxquelles on ne pense pas nous-mêmes ».

« Le PSG a mesuré le risque en recrutant de tels joueurs »



Messi, Mbappé et Neymar peuvent donc être tranquilles. Ce n’est pas demain la veille qu’on leur demandera de céder leur place sur le terrain. Mais, est-ce que cette confiance aveugle induit des exigences tactiques et des efforts pour le collectif ? Pochettino : « Il faut trouver l'équilibre. Quand le club prend ce type de décision (recruter de tels joueurs), il mesure le risque. Nous, on est le staff. Notre rôle est d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et si on échoue, vous connaissez la suite. Si on ne gagne pas, on est en première ligne. On assume cette responsabilité, avec enthousiasme. Car si on arrive à faire en sorte que ça tourne bien, ça peut donner quelque chose de magnifique. Pour le moment, on gagne. Je ne pense pas qu'on joue mal mais on doit continuer comme ça en jouant mieux ».



En somme, Pochettino ménage au maximum ses stars. Et il reconnait que l’exercice qui consiste à gérer un groupe rempli de stars planétaires est nouveau pour lui. « Il ne faut pas oublier qu'on a entre nos mains les meilleurs joueurs du monde, mais aussi leurs familles, leurs entourages médiatiques, leurs suiveurs. Ce n'est pas facile, a-t-il avoué. Des gens disent : tel joueur ne s'adapte pas, tel joueur souffre, tel joueur a des problèmes. Et le staff ? Et les autres salariés du club, ils n'ont pas de problèmes ? Mais on a des obligations. Il faut trouver un équilibre, et ça vaut aussi pour les joueurs ».