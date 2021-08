PSG : Pochettino exige des progrès

Sur le terrain de Brest, le PSG est allé chercher vendredi soir sa troisième victoire d’affilée en Ligue 1 (4-2). Bien que toujours privés de Messi et de Neymar, les Franciliens ont tenu leur rang au Stade Francis Le Blé. Cela dit, la partie n’a pas été de tout repos, avec une équipe locale qui a vendu chèrement sa peau.

Au coup de sifflet final, Mauricio Pochettino, le coach parisien, a salué ses troupes pour le travail fourni et la victoire acquise, mais il n’a pas manqué de relever que beaucoup de domaines restaient encore à peaufiner. « On doit s'améliorer en tout, dans le jeu offensif, dans le jeu de position. Trouver une meilleure position pour contrer des équipes qui jouent en bloc bas. Il faut trouver un jeu plus fluide pour avoir un jeu offensif de plus grande qualité. Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions », a-t-il confié.

« Je préfère ne pas prendre de but »

Paris en est déjà à cinq buts encaissés en trois matches. Un total qui traduit un équilibre fragile. Pour son coach, il y a lieu de corriger le tir rapidement : « Je préfère gagner, mais si je dois choisir je préfère ne pas prendre de but. On est dans le début de Championnat, on voit que c'est difficile pour toutes les équipes. »

Le technicien argentin est content de disposer d’un groupe étoffé à sa disposition, avec des talents dans chaque secteur. Il admet cependant que cette somme de grands joueurs aura peut-être besoin de temps pour trouver la bonne osmose et évoluer ensemble de manière productive. « Il faut avoir du respect pour toutes les équipes. On a un effectif avec des noms qui brillent. Mais notre principal défi est de trouver l'amalgame de tous ces joueurs, de mettre tous ces talents au service de l'équipe. C'est difficile, on a besoin de travail pour obtenir une équipe costaude », a ajouté « Poche ».