PSG : Pochettino évoque l'état mental de Neymar

Ramos forfait pour OM-PSG, et défendu par Pochettino

Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à DAZN Brésil, Neymar avait évoqué la pression dans le football de haut niveau, en déclarant que la Coupe du monde 2022 serait probablement sa dernière. Très vite, les témoignages se sont enchaînés, surtout pour apporter de la bienveillance au Brésilien. Alors que cette saison, il peine à démontrer son talent, c'est son entraîneur, Mauricio Pochettino qui s'est confié, ne doutant pas de la passion de son numéro 10 pour le football. "Neymar est un garçon très sincère, qui dévoile ses sentiments. Par rapport à sa force mentale, sachant qu'il joue au football depuis tout petit et qu'il a toujours été sous le feu des projecteurs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut prendre les choses dans leur contexte., a commenté le technicien argentin, avant le match entre le PSG et Angers, prévu vendredi au Parc des Princes pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1 (21 heures). "Sa passion pour le football, Neymar la démontre sans aucun doute tous les jours avec nous", a encore affirmé l'entraîneur du club de la capitale, ne voulant pas banaliser le sujet de la santé mentale dans le football de haut niveau.Autre sujet évoqué, le cas de Sergio Ramos. Par le biais d'un communiqué médical, le PSG a donné des nouvelles du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui n'a toujours pas débuté à Paris. Il "va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif", précise le communiqué."Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il retrouvera son meilleur niveau, après c'est sûr qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de cette situation, mais il est fort mentalement et il a le soutien de tout le club pour l'aider à passer ce moment-là et on espère le voir très bientôt", a jugé Pochettino.