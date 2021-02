Si Kylian Mbappé n'a pas toujours croulé sous les compliments de Thomas Tuchel eu égard à sa dimension, on peut dire que la donne a changé avec l'arrivée de Mauricio Pochettino. Jamais alarmiste pendant la phase délicate du champion du monde, le technicien argentin n'hésite pas à distribuer les éloges lorsqu'il évoque son attaquant, tant pour son rôle sur le terrain que pour sa personnalité en dehors.

"Vous l'aimez dès que vous le rencontrez"

Dans un entretien accordé à un programme de Onda Cero, l'ancien manager de Tottenham n'y est pas allé par quatre chemins. « Mbappé a un talent énorme et il n’a pas encore atteint le plafond. Il a un grand charisme, vous l'aimez dès le moment où vous le rencontrez », a-t-il expliqué. Séduit par l'attitude du joueur, Pochettino est également dithyrambique au sujet de ses qualités hors-normes. « Kylian Mbappé est un joueur avec une puissance et une vitesse énormes qui peut détruire n'importe quelle défense. »