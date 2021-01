PSG : Pochettino de retour contre Montpellier ?

Le dernier entraînement avant la réception de Montpellier 🏡#PSGMHSC pic.twitter.com/XXfpZksqS9

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 21, 2021

Pochettino de retour ?

Mauricio Pochettino n'a pas eu d'autre choix que de suivre les entraînements de son groupe depuis son ordinateur. Isolé après avoir été testé positif à la Covid-19, le nouvel entraîneur parisien ne pouvait pas diriger les entraînements lui-même. C'est donc son entraîneur adjoint, Jesus Pérez, qui en a été chargé. Une mission sur laquelle il est revenu : «On échange beaucoup. On est comme une famille, on est presque tout le temps ensemble. » Le PSG a donc mis en place tout un système pour que le coach puisse assister virtuellement aux entraînements, afin de préparer un match important à domicile. « Contre Montpellier, on le sait, ce ne sera vraiment pas évident. Mais il nous faut continuer sur notre série actuelle, et notamment au Parc des Princes.», a affirmé l'entraîneur adjoint.



Si le PSG n'a encore rien annoncé, Mauricio Pochettino pourrait être présent lors du match. En effet, d'après la loi du travail et les recommandations médicales, le coach est autorisé à être sur le banc puisque normalement il n'est plus contagieux. La décision appartient donc au club et au staff médical uniquement. Si la présence de Pochettino reste à déterminer, l'équipe parisienne compte tout de même trois absents. Ander Herrera est à l'infirmerie depuis le 19 janvier à cause d'un choc musculaire, et n'est donc pas disponible. Colin Dagba est toujours en isolement puisqu'il a, lui aussi, été testé positif à la Covid-19. Enfin, Juan Bernat a été récemment opéré du genou, à la suite de sa blessure, et reprend donc les efforts physiques petit à petit.

