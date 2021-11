Mauricio Pochettino se trouve actuellement dans une position délicate au PSG. A cause d’un rendement peu convaincant de son équipe, le coach argentin est fragilisé à son poste et les rumeurs d’un possible changement de coach ne l’aident pas, même si le choix d’une séparation pourrait aussi très bien émaner de sa part. Jusque-là, le coach argentin a plutôt gardé son calme face aux vents contraires. Mais, petit à petit, il est en train de perdre sa sérénité. La cause ? Le fait que ses joueurs n’appliquent pas ses demandes tactiques.

Des consignes non respectées

D’après ce que révèle L’Équipe, Pochettino aurait déploré en privé le fait que ses consignes ne soient pas respectées sur le terrain. Ça a encore été le cas face à Manchester City (1-2), où sa formation a de nouveau été coupée en deux avec un trio offensif très peu soucieux des tâches défensives et des milieux qui ne compensaient pas assez pour réduire les espaces. Après un an passé au club, « Poche » sait qu’il doit rendre des comptes à sa direction par rapport au jeu produit et la sortie médiatique de Leonardo le mois dernier lui a rappelé les exigences élevées auxquelles il est soumises.



L’Argentin commence donc à perdre patience. Il veut une formation plus solide et plus rigoureuse, mais il sait qu’il ne peut obtenir satisfaction si les trois de devant persistent à créer un déséquilibre. Il l’a d’ailleurs regretté ouvertement la semaine dernière dans un entretien au quotidien britannique The Guardian : « Vous avez trois joueurs qui seraient les rois dans n’importe quel club en Europe. Mais vous avez trois rois dans un même club qui ont des besoins différents de la part de l’équipe. Ce n’est pas évident d’associer tout ça ensemble ».