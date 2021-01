Intronisé au poste d’entraineur du PSG à la fin de l’année dernière, Mauricio Pochettino affiche pour l’instant un quasi sans-faute dans ce rôle. Avec lui, les champions de France ont joué cinq matches et ils en ont remporté quatre. La dernière sortie contre Montpellier (4-0) a même été une démonstration de force de la part des Franciliens.

« Il y a toujours des possibilités d’améliorer l’équipe »



Tout va donc pour le mieux du côté du Parc des Princes. Toutefois, Pochettino admet qu’il n’a pas encore de véritable onze type en tête, ni une façon bien définie de faire évoluer sa formation. « Je fais avec l'équipe et l'effectif que j'ai pour chaque match et non pas en pensant à un match en particulier. Je cherche un équilibre offensif et défensif. On recherche notre identité de jeu avec les joueurs et les talents que l'on a », a fait savoir le coach argentin en conférence de presse.



Même s’il ne le dit pas, l’ancien manager des Spurs a dégagé une ossature de joueurs sur laquelle il s’appuie le plus. Mais, il veille aussi à ne fermer aucune porte et garder mobilisé l’ensemble de son groupe. « Chaque semaine et pour chaque match, les joueurs s'entraînent pour avoir une chance de jouer. Nous sommes un staff ouvert à l'idée de faire des changements dans l'équipe, a-t-il clamé. Il y a toujours des possibilités d'améliorer l'équipe. Tous les joueurs, qu'ils participent moins ou plus aux matchs, doivent se tenir prêts à jouer. Ensuite nous ferons nos choix pour améliorer l'équipe et son rendement. »

Pochettino ne pense pas au mercato



Le mercato hivernal étant encore ouvert pour quelques jours, « Poche » aurait pu aussi avoir l’idée d’apporter du sang neuf et relancer la concurrence à certains postes. Cela ne semble pas être son idée : « Vous (les journalistes) me parlez du mercato. Je suis focalisé sur le rendement de l'équipe et nos performances. »



Parmi les joueurs qui se sont retrouvés sur le flanc avec le changement de staff, il y a le Brésilien Rafinha. Souvent utilisé par Thomas Tuchel, l’ancien Barcelonais n’a pas encore disputé la moindre minute avec Pochettino. Un état de faits qui inquiète, même si l'intéressé a aussi été arrêté pour cause de Covid-19. « Je n'aime pas trop parler individuellement de joueurs mais on verra avec le temps comment on utilisera Rafinha », s’est contenté de lâcher l’entraineur à son sujet.