Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, propos relayés par L’Équipe) : "C'était une saison un peu décevante avec l'élimination en Ligue des champions car on sait que les attentes de remporter cette compétition sont très hautes. Mais il faut donner de la valeur à toutes les compétitions que l'on joue. Il ne faut pas dévaloriser le Championnat. Comme dans tous les pays, en Italie, en Angleterre, un titre de champion, c'est important, surtout que ce serait le dixième pour le PSG. On a envie de retrouver les supporters au Parc des Princes, en respectant toutes les formes d'expression, mais aussi le club car l'écusson c'est la chose la plus importante. »