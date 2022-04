⚽️ Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant Paris Saint-Germain - FC Lorient 🔴🔵 https://t.co/zMnENa4r6l

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2022

Ramos y croit encore

La trêve internationale n'a pas épargné les organismes de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Le milieu italien, indiquait le PSG ce samedi en début d'après-midi.Un constat également établi pour Julian Draxler (Allemagne - lésion méniscale du genou droit) et Abdou Diallo (Sénégal). Ces cinq-là ne participeront donc pas au match contre Lorient, programmé dimanche soir à Paris en conclusion de la 30eme journée de Ligue 1 (Coup d'envoi à 20h45).Mauricio Pochettino, l'entraîneur des leaders du Championnat de France, ne peut toujours pas compter non plus sur les latéraux gauche Juan Bernat (lésion du mollet gauche) et Layvin Kurzawa (lombalgie et des douleurs aux mollets), ni sur le milieu de terrain Ander Herrera (lésion musculaire ischio-jambiers gauches).En revanche,. Le défenseur central espagnol n'a disputé que cinq rencontres cette saison à cause de blessures musculaires à répétition.