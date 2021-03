Décidément, Pelé est un grand fan de Kylian Mbappé. Il est peut-être plus séduit par l’attaquant français qu’il ne l’est par son compatriote Neymar. Déjà très élogieux envers le prodige de Bondy il y a deux ans après le succès des Bleus au Mondial, « O Rei » a une nouvelle fois couvert d’éloges ce dernier lors d’une interview à La Gazzetta dello Sport (pour le supplément SportsWeek).

Pelé impressionné par Mbappé

"Il peut être mon successeur, ce n'est pas une blague"



« Il peut être mon successeur, ce n'est pas une blague, a tonné le triple champion du monde. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C'est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon lui arrive, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu ». Des propos laudateurs et qui avaient pourtant été enregistrés avant le match contre Barcelone en Ligue des Champions (4-1). »



Ce que Pelé apprécie le plus chez le génie Français c’est sa vitesse, celle dont il est notamment servi à Nou Camp mais aussi lors du fameux 8e de finale du Mondial contre l’Argentine. « Mbappé est également rapide dans ses courses et ses dribbles, comme moi je l'étais », a-t-il ajouté. Des compliments auxquels l’attaquant du PSG ne restera certainement pas insensible. Ça peut le motiver encore plus, à moins que cela ne rajoute de la pression sur ses épaules afin de confirmer sur la durée.