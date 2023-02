PSG : Pauleta admiratif de Kylian Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé a encore livré une prestation de très haut niveau contre l’OM (un doublé et une passe décisive). De bon augure à un peu plus de huit jours du match retour face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A l’occasion d’une interview accordée au journal L’Équipe, Pauleta s’est dit impressionné par le natif de Bondy. De plus, l'Aigle des Açores n'hésite pas à comparer l’international français à Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo.

C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui

"On est devant un phénomène qui va marquer l'histoire. C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Il mérite ce record et j'espère qu'il va continuer à marquer très longtemps des buts pour le PSG. Il a tout pour réussir comme Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quand il est lancé, c'est impossible pour les défenseurs de l'arrêter. Il marque des buts mais pas que, à l'image de sa passe pour Messi sur le deuxième but dimanche. C'est une passe de génie. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. C'est un phénomène qui peut battre tous les records" affirme t-il.