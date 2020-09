PSG : Pas de suite pour le crachat de Di Maria sur Alvaro ?

Le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez s'est plaint d'un crachat d'Angel Di Maria, qui revenait tout juste d'une convalescence après l'annonce de son test positif au Covid_19, dans l'un des Classiques les plus houleux de l'histoire, dimanche. Le défenseur espagnol avait même requis l'usage de la VAR, mais Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, révèle qu'il n'existe aucune image, et donc aucune preuve, de l'incident.

Pas de preuve de l'incident

« Cela a fait l'objet d'une recherche par l'assistance vidéo à cette minute-là et elle n'a pas trouvé d'images qui étayaient ce fait-là. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, mais il n'y a aucune image vidéo qui de manière probante pouvait étayer ce point précis », a confié l'ancien arbitre à l'AFP. L'affaire pourrait donc être classée sans suite, certainement au grand dam du clan marseillais, alors que le brouillard de guerre après la bataille entre les deux équipes ne s'est toujours pas entièrement levé.