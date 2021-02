PSG : Paredes en a marre de parler de Messi

Leandro Paredes fait partie des joueurs et dirigeants parisiens qui ont multiplié les appels du pied envers Leo Messi ces dernières semaines. Mais le milieu argentin du PSG ne veut plus parler de La Pulga. Sondé à ce sujet en conférence de presse, Paredes a étalé son ras-le-bol, même s'il dévoile que les joueurs parisiens en parlent entre eux. "On en a beaucoup parlé dans le vestiaire mais maintenant je ne veux plus en parler. C'est un match important et nous sommes concentrés uniquement sur cette rencontre.", a-t-il tonné.

Paredes compte sur Mbappé

En revanche, Paredes veut bien parler de la menace que représente Messi sur le terrain avant le 8e de finale face au Barça, prévu mardi soir : "Avoir Messi contre nous va nous obliger à bien défendre mais on va faire de notre mieux pour réaliser un bon match, avoir le ballon et faire en sorte qu'il ne nous mette pas en difficulté." Le milieu de terrain compte sur les individualités parisiennes pour briller en l'absence de Neymar et de Di Maria. "Oui l'absence de ces joueurs est importante pour nous mais on a une équipe avec des qualités et il faudra faire de notre mieux."