PSG : Paredes aborde l'adaptation compliquée de Messi

Sur le bilan comptable brut, Lionel Messi n'affiche vraiment pas des chiffres dignes d'un septuple Ballon d'Or avec le PSG. Auteur de 2 buts en Ligue 1 et 5 en Ligue des Champions, le numéro 30 du Barça a longtemps semblé hors du coup avec le club de la capitale, depuis son arrivée en août dernier. L'espoir d'une éclaircie a été mis en avant après le match contre Lille (1-5) avec une passe décisive délivrée et un but caractéristique de la Pulga - ballon piqué. Alors que le PSG défiera Rennes, vendredi soir en Ligue 1, avant de recevoir le Real Madrid pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi au Parc des Princes, Leandro Paredes a eu quelques mots concernant l'adaptation de Messi dans l'équipe.

"Il va sûrement retourner la situation et être à son meilleur niveau"

Selon lui, il était logique que son capitaine en sélection mette du temps à s'intégrer dans un nouvel environnement général après plus de 20 ans passés du côté du FC Barcelone, et plus de 750 matchs disputés avec l'équipe première. "Ce n’est pas facile même pour Leo, qui est le meilleur au monde, d’arriver dans un club, d’être performant et d’être à 100% directement. C’est difficile de s’adapter à un nouveau pays, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, après une si longue période dans un autre club", a jugé Paredes au micro de PSG TV. Le milieu de terrain a confié son optimisme pour la suite, avant les échéances très attendues, notamment sur le plan européen, car le PSG n'a plus que la Ligue 1 et la Ligue des Champions à disputer cette saison : "C’est Leo, il va sûrement retourner la situation et être à son meilleur niveau".



Leader de Ligue 1 avec 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille après 23 matchs joués, le club de la capitale reçoit Rennes ce vendredi à 21 heures, et aura surement envie d'une revanche face aux Bretons, vainqueurs lors de l'aller en octobre dernier (2-0), lors de l'unique défaite concédée en Championnat par Paris. Il sera ensuite temps de se projeter vers le choc contre le Real Madrid dans le cadre de la Ligue des Champions.