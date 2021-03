PSG : Optimisme "immense" pour une arrivée de Messi ?

PSG confia que tem mejor projeto que o Barcelona e que convencerá Messi.

No vestiário, alívio por não tê-lo mais como rival a partir da próxima temporada.



Otimismo é imenso em Paris. https://t.co/UbcD9XT53I



— Marcelo Bechler (@marcelobechler) March 12, 2021

"La dernière fois qu'il vient ici en tant qu'adversaire"

Le PSG est convaincu qu'il a un meilleur projet que Barcelone et qu'il convaincra Messi. Dans le vestiaire, il y a un soulagement de ne pas l'avoir comme adversaire la saison prochaine. L'optimisme est immense à Paris", a expliqué le journaliste qui avait été le premier a annoncer l'arrivée de Neymar au PSG, en 2017. Il a également cité un joueur du PSG qui aurait déclaré, après l'élimination du Barça : "C'est la dernière fois qu'il vient ici en tant qu'adversaire", au sujet de Messi. Le clan de la Pulga, lui, n'a pas encore pris la parole sur le sujet mais cela ne devrait pas tarder.

Mercredi soir, Lionel Messi a une nouvelle fois foulé la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça (1-1), avec à la clé une élimination de la compétition . Buteur d'une frappe supersonique à la 37ème, répondant à l'ouverture du score de Kylian Mbappé, il a aussi vu son penalty être détourné par Keylor Navas. Lors du coup de sifflet final, de nombreux joueurs du PSG avaient discuté avec le numéro 10 du club catalan. Afin de le convaincre de venir la saison prochaine alors que le natif de Rosario n'a toujours pas prolongé son contrat au Camp Nou ?Toujours très bien informé au sujet des transferts entre le PSG et le Barça, Marcelo Bechler (TNT Sports Brésil), a lâché une bombe ce vendredi. Selon lui, le club francilien serait convaincu de faire venir Messi au Parc des Princes.Jeudi, au micro de RMC Sport, Leonardo avait évoqué les rumeurs de possibles arrivées de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : "On est toujours attentif. Mais honnêtement, il n’y a rien du tout par rapport au futur, hormis les prolongations des joueurs déjà chez nous. Il n’y a rien de concret pour un autre joueur". Quatre ans après avoir recruté Neymar au Barça, le PSG pourrait bien refaire le coup, mais avec Messi, véritable symbole du club.