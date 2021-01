PSG-OM : Valbuena livre son pronostic

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille aura l'opportunité de gagner un premier titre depuis 2012 face au PSG, à l'occasion du Trophée des Champions qui se disputera au Stade Bollaert-Delelis de Lens, à 21 heures. En face, le club francilien s'avance avec quelques certitudes affirmées dans ce tournoi, car il l'a remporté à sept reprises consécutives depuis 2013 et pourrait réaliser la passe de huit. Ancien élément du club phocéen durant huit ans, et désormais joueur de l'Olympiakos, Mathieu Valbuena estime qu'un exploit est possible pour le club phocéen face à un PSG qui entame un nouveau cycle sous la direction de Mauricio Pochettino.

"Marseille a toutes ses chances d'accrocher cette équipe de Paris"

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il a livré son pronostic pour ce choc, avec un certain optimisme. "Ce sont des matches particuliers. Ce sont des Classiques, il y a beaucoup d'intensité. Ce ne sera pas dans la même configuration puisque le Trophée des Champions se joue habituellement en début de saison. Là, il se joue en début d'année, les équipes seront plus préparées., a annoncé le natif de Bruges.Refusant de voir Marseille comme une équipe déjà battue, Valbuena veut croire qu'André Villas-Boas et ses hommes vont gêner un PSG possiblement en rodage.Je vois un match assez disputé", a-t-il analysé. La validation ou infirmation de son pronostic est attendue.