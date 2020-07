PSG-OM : une date suggérée pour le Trophée des champions

L'affiche a de l'allure. Mais à circonstances exceptionnelles, date exceptionnelle... Le Trophée des champions qui doit opposer le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille devrait bien avoir lieu. Cette idée circule depuis quelques jours dans les hautes instances du foot français. Et pour cause, un Classique entre les deux grands rivaux du foot hexagonal a toujours des retombées non négligeables. Mais la programmation de ce trophée mineur n'était pas aisée.

Un Trophée des champions en plein hiver

Habituellement fixé durant le mois d'août pour lancer une nouvelle saison - il était prévu le 1er août en Côte d'Ivoire -, le Trophée des champions ne peut pas être programmé cet été au vu du nouveau calendrier aménagé suite à la crise sanitaire. Selon les informations de L’Équipe, la date du mercredi 13 janvier serait retenue pour le moment. Les deux formations seront pourtant confrontées à une période chargée entre la Ligue 1 et les deux coupes nationales (Coupe de la Ligue et Coupe de France), si les conditions sont requises pour la pratique du football sur le plan sanitaire. Pour rappel, le Trophée des champions oppose habituellement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. Le PSG étant lauréat sur ces deux tableaux, c'est l'OM, dauphin du club de la capitale, qui défiera les stars parisiennes.