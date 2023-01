PSG, OM : Modeste M'Bami, ancien joueur des deux clubs, est décédé à l'âge de 40 ans

C'est une très triste nouvelle pour le football camerounais mais également pour les suiveurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Ce samedi, on a appris le décès de Modeste M'Bami. L'ancien milieu de terrain international camerounais est décédé à l'âge de 40 ans des suites d'une crise cardiaque. Le Paris Saint-Germain a d'ailleurs confirmé la nouvelle il y a quelques minutes en présentant ses condoléances à la famille et aux proches de l'ancien joueur professionnel. M'Bami est décédé ce samedi matin des suites d'une crise cardiaque au Havre, comme confirmé par l'entourage de l'ancien milieu.

Modeste M'Bami est décédé

Joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain (101 matchs), il avait également porté les couleurs de l'Olympique de Marseille durant 100 matchs. International camerounais de 2000 à 2009, il avait porté 38 fois le maillot des Lions Indomptables, avec qui il a été sacré champion olympique en 2000. Vainqueur de deux Coupes de France avec le PSG en 2004 et 2006, M'Bami était un joueur attachant et la nouvelle de son décès est donc un choc. "Le PSG a appris avec une profonde tristesse le décès ce jour de notre ancien joueur Modeste M'Bami. Le Club présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches", a écrit le Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux. Nulle doute que d'autres hommages devraient être rendus à l'ancien footballeur professionnel d'ici les prochaines heures et les prochains jours.