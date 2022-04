PSG-OM, la stat qui en dit long

Décevant, ennuyeux, voire consternant Le PSG-OM disputé dimanche soir à Paris (2-1) a provoqué des commentaires sévères de la part de certains observateurs du football au sujet de l’affiche de la 32e journée de Ligue 1.



Il faut bien reconnaître une relative pauvreté du jeu proposé par les deux équipes. Un chiffre illustre assez bien l’absence de séquences intenses : le nombre de tirs. Et il y a de quoi le souligner.

Un sommet tronqué

Le Paris Saint-Germain a frappé sept fois au but contre trois à l’Olympique de Marseille. 10 tirs sur l’ensemble de la rencontre, c’est tout simplement le plus faible total en Ligue 1 cette saison (Source Opta).



On attendait effectivement mieux dans ce duel entre le leader parisien et son premier poursuivant au classement.