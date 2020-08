Le site de supporters de Santos (ancien club de Neymar) Diario do Peixe, avait révélé dans l'après-midi de samedi que Neymar allait quitter son partenaire historique, Nike, le 31 août prochain. Une information confirmée par le média brésilien UOL Esport. RMC a annoncé, dans la foulée, que la star brésilienne du PSG allait s'engager avec l'équipementier Puma. Ce qui constituerait une véritable bombe dans le milieu des affaires du football, sachant que le Parisien est dans l'écurie de Nike depuis ses 13 ans et qu'il est l'un des joueurs les plus influents au monde dans le milieu du merchandising. À noter que la séparation entre l'ancien barcelonais et Nike serait due à un différend économique entre les deux parties.