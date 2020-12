Alors que son retour à la compétition était attendu pour ce week-end, Neymar pourrait finalement faire l’impasse sur le match du PSG contre le LOSC, programmé dimanche soir. Selon L’Equipe, le Brésilien se remet bien de l’entorse à une cheville qu’il avait contractée le week-end dernier contre l’OL (0-1). Néanmoins, il reste toujours aux soins et n’a pas encore repris l’entrainement. Le staff parisien privilégiera certainement la prudence avec son joueur vedette. Il n’est nullement question de le faire jouer face aux Dogues s’il n’est pas à 100% de ses moyens, fut-ce un match capital de haut de tableau. Le vainqueur de cette confrontation prendra en effet les rênes du classement et aurait de bonnes chances de décrocher le titre honorifique du champion d’automne. En l’absence de Neymar, Paris a peiné mercredi pour se défaire de Lorient (2-0). La bande à Thomas Tuchel s’était, certes, imposée 2-0, mais le contenu n’avait pas été très rassurant. Sans son génie brésilien, l’équipe francilienne a manqué cruellement de créativité aux avant-postes.

Marquinhos va faire son retour

Outre Neymar, Paris devrait composer sans de nombreux autres joueurs ce dimanche. Victime d’une blessure musculaire, Danilo Pereira ne rejouera plus en 2020. A l’infirmerie, il rejoint les absents de longue date que sont Bernat (adducteurs), Icardi (genou), Sarabia et Diallo (cuisse). La bonne nouvelle, en revanche, c’est le retour de Marquinhos. Le capitaine ne souffre plus de la hanche.