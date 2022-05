Même si la star brésilienne est considérée comme un joueur moyen par beaucoup, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Avec son but samedi, Ney a atteint une étape que seuls deux autres joueurs légendaires ont franchie au cours de leur carrière.

Neymar aussi bien que des légendes

Ces stars sont, son compatriote Romario et Cristiano Ronaldo. De quelle étape parlons-nous ? Neymar est devenu le troisième joueur de l'histoire du football à marquer plus de 100 buts dans trois clubs professionnels différents. Pour le Santos FC, Ney a marqué 136 buts en 225 matchs. Au FC Barcelone, il a marqué 105 buts en 186 matchs. Et enfin, Neymar a atteint son 100e but en 144 matchs joués pour le PSG.



Son compatriote Romario a obtenu ces chiffres pour le PSV Einhoven, Vasco da Gamma et Flamengo. Cristiano Ronaldo est celui qui a réalisé l'exploit le plus impressionnant des trois. Il a réalisé cet exploit dans trois des plus grands clubs de l'histoire du football. Il l'a fait pour Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.