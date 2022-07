Débarqué en 2017 pour la modique somme de 222 millions d'euros, Neymar a d'abord justifié l'investissement du propriétaire du Paris Saint-Germain. Mais rapidement, les blessures et une hygiène de vie parfois douteuse ont impacté le rendement du prodige brésilien. Au fil des saisons, il est devenu la cible d'une partie des supporters qui lui ont aussi reproché ses envies régulières de retour au FC Barcelone. Et puis il y a eu la saison dernière et l'élimination prématurée du PSG dès les 8es de finale de la Ligue des champions. Tout comme Lionel Messi, Neymar a alors été ciblé et sifflé à chaque touche de balle par une partie de son public. Malgré cela, le Brésilien a résisté à la pression et compte bien briller dès la reprise.



Il avait déjà prévenu ses détracteurs qu'il n'était pas près de partir et qu'il lui restait trois ans de contrat (cinq désormais, avec l'activation d'une clause, le 1er juillet dernier). Cette fois, il a prévenu ses supporters et ses détracteurs, il va casser la baraque. Un avertissement lancé ce samedi lors d'un Facebook live."Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances." Neymar est donc prêt à briller plus que jamais. De quoi décupler les attentes, avec le danger d'un effet boomerang s'il ne tient pas parole.

Objectifs multiples

Le Brésilien de trente ans a de nombreux objectifs devant lui pour cette nouvelle saison. Avec le Paris Saint-Germain bien sûr puisque l'objectif serait une fois encore de tout gagner. Conserver le dixième titre de champion de Ligue 1 glané sous la houlette de Mauricio Pochettino, faire mieux que le huitième de finale de Coupe de France, et surtout tenter de soulever le Graal ultime des Parisiens en Ligue des champions. Mais le "Ney" a aussi un but majeur avec le Brésil : remporter la Coupe du monde 2022. Peut-être son dernier Mondial. À lui de répondre présent comme il l'a promis.