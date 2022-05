Les dernières sorties de Neymar avec le PSG ont été plutôt intéressantes et le public parisien l’a applaudi et encouragé. Mais, avant cela, la relation entre le Brésilien et les supporters de l’équipe s'est un peu détériorée. Au même titre que Lionel Messi, l’ancien Barcelonais a été tenu comme responsable de l’élimination contre le Real. Et le Parc le lui a fait savoir à travers des sifflets assourdissants lors du match contre Bordeaux.



« Ney » n’a pas vraiment réagi sur le coup, même s’il a avoué à demi-mots ne pas apprécier du tout ce traitement. A froid, il a tenu à revenir sur cet épisode. Lors d’un Live effectué avec son compatriote Diego Ribas (ex-joueur de la Juventus), le numéro 10 parisien a admis qu’il avait été touché de se faire traiter de la sorte par ses propres fans. D’un autre côté, il a indiqué qu’il a tout fait pour ne pas s’en formaliser et le soutien de ses proches a été crucial en ce sens.

Neymar s’en remet à ses proches



« Bien sûr, personne n'a envie d'être hué, encore moins quand on joue à domicile, a reconnu Neymar. C'est triste, mais je devais trouver de la force quelque part. Je me suis souvenu de tous les gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis maintenant, et j'essaie de jouer pour eux quand je suis confronté à cela. Je ne peux pas me laisser affecter par les sifflets et laisser tomber ma famille. Il y a des matchs où vous pouvez jouer pour les fans, quand tout va bien. Et puis il y a les sifflets, et à ce moment-là, je m’en remets à ma famille ».



Il n’y a pas que dans le stade que Neymar pourrait faire face à une attitude hostile. Sur les réseaux sociaux, il peut aussi être parfois attaqué et de manière tout aussi violente. L’intéressé a appris à ne pas prendre les choses trop à cœur et invite les autres footballeurs à en faire autant. « Les médias sociaux peuvent vous aider ou vous nuire très rapidement, a-t-il souligné. Je pense que ça fait plus de mal que de bien. Parce que si vous jouez bien et que vous lisez des articles à ce sujet, ce sont de bonnes nouvelles et des sourires. Mais quand vous ne jouez pas bien, que vous faites une erreur et que vous allez sur les médias sociaux, ce n'est pas bon pour votre tête. S'il n'y a personne pour vous aider à surmonter ces moments, c'est assez dur. Les médias sociaux sont une chose très dangereuse pour toutes sortes de personnes de nos jours."