Comme tous ses coéquipiers parisiens, Neymar s’attendait à une réaction hostile des fans parisiens pour la réception de Bordeaux, dimanche en championnat. Mais pas à ce point-là. Le Brésilien a eu droit à des sifflets assourdissants de la part des Ultras du club tout au long de la partie et c’est un traitement qu’il n’a pas du tout apprécié.



Selon L’Équipe, Neymar aurait confié à ses proches qu’il ressentait une espèce d’ingratitude de la part des fans suite à l’accueil qu’il a eu droit. Tout en affirmant qu’il comprenait que ces derniers soient mécontents, il a exprimé sa surprise par rapport à la violence qu’il y a eue dans cette manifestation de colère.

Les dirigeants du PSG n’ont pas aimé non plus

Après la rencontre, « Ney » ne s’est pas attardé devant les journalistes pour commenter ce qui s’est passé. Il n’en avait pas le cœur. En revanche, une fois rentré chez lui, il a quand même posté une réaction sur les réseaux sociaux. Il a publié une photo où on le voit entouré de ses deux fils avec la légende suivante : « Heureux de vous voir tous bien et heureux. C’est ce qui m’émeut et me fait avancer ». Deux phrases qui paraissent innocentes mais qui s’apparentent aussi à une réponse à ceux qui essayent de l’enfoncer. Une manière de dire que les critiques ne l’atteindront pas et qu’il sait comment se ressourcer lors de ces périodes difficiles.



Il n’y a pas que l’international brésilien que le comportement du public parisien a déçu. On peut imaginer qu’il en soit de même pour son coéquipier Lionel Messi. Par ailleurs, les responsables du club ont également fait part de leur agacement. A leurs yeux, les fidèles du Parc ne mesurent pas la chance qu’ils ont d’avoir un footballeur de la trempe de la Pulga au sein de leur équipe fétiche.

Pochettino : "Je ressens de la tristesse"