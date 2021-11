Le Paris Saint-Germain sera privé de Neymar pour son match de reprise en Ligue 1 contre le FC Nantes, ce samedi (17 heures). L'attaquant brésilien avait quitté prématurément le rassemblement de sa sélection pour regagner la capitale après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Un principe de précaution pour le joueur, dont l'objectif prioritaire reste de participer au choc contre Manchester City mercredi prochain, en Ligue des Champions.

Neymar incertain pour City

Neymar a passé des examens qui ont confirmé la gêne ressentie. Selon les informations de L’Équipe, l'international auriverde souffrirait d'une petite lésion de l'adducteur de la cuisse gauche. Pour la reprise de l'entraîneur, le "Ney" a réalisé un travail en salle ce jeudi, au même titre que son compère Lionel Messi.



Par ailleurs, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour deux autres cadres de l'effectif parisien : Marco Verratti et Presnel Kimpembe. L'Italien, remis de son problème à la hanche, et le Français, qui ne ressent plus de douleur à la cuisse, ont pu prendre part à la séance collective programmée ce jeudi. Si leur participation au match à Manchester est acquise, celle de Neymar demeure incertaine.