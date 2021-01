PSG: Neymar forfait contre Brest, Icardi de retour (club)

Pour "Ney", touché à la cheville gauche contre Lyon le 13 décembre (défaite 1-0), le travail de reprise se poursuit. "Il a repris la course", a indiqué le PSG. Sa présence mercredi au Trophée des champions, un temps envisagée, devient compromise. "Il sera évalué aujourd'hui (vendredi), et nous élaborerons une stratégie à partir de là. Nous aurons une meilleure idée pour savoir s'il peut reprendre avec le groupe, nous attendons les résultats", a déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Dans le sens des retours, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi ont repris l'entraînement collectif, et postulent pour une place dans le groupe, selon leur club. L'attaquant argentin, gêné par des problèmes à un genou et aux adducteurs depuis le début de saison, n'a joué que cinq minutes ces trois derniers mois. Le défenseur international français Presnel Kimpembe (ischio-jambiers) devrait manquer le "Clasico". Son retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine.

Sont également absents contre Brest les milieux Danilo Pereira (ischios-jambiers), Leandro Paredes (hanche) et Rafinha (Covid-19), ainsi que le défenseur Juan Bernat (genou). Mais les deux premiers reprennent l'entraînement collectif vendredi, a précisé le PSG, et devraient donc bientôt revenir à la compétition. Deuxième de Ligue 1 avant la 19e journée, Paris peut encore décrocher le titre honorifique de champion d'automne, qui couronne l'équipe en tête au terme de la phase aller, s'il bat les Bretons et qu'en même temps, Lyon perd à Rennes.



Mbappé, rendez-vous manqué :