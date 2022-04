PSG : Neymar et Mbappé parlent de choses qui fâchent

Neymar (attaquant du PSG, Amazon Prime Vidéo) : "Je suis content pour la victoire. On savait que ce championnat est difficile. On doit continuer et montrer qu'on doit aller chercher ce titre. C'est très difficile ce qui s'est passé à Madrid, ça nous a fait du mal de perdre mais on doit aller de l'avant. On voulait aller au bout de cette compétition, mais malheureusement on est éliminés. Pour le public, c'est difficile aussi. mais il faut accepter. Et ça l'était encore plus difficile pour nous, les joueurs".



Christophe Pélissier (entraineur de Lorient, Amazon Prime Vidéo) : « Quand on revient 1-2, on sent qu’il y a de fébrilité chez eux. Mais on sait quand ils marquent le 3e, il y a des espaces qui libèrent. Avec Mbappé et Neymar, c’est difficile. Le talent en face fait la différence. Mais je ne pense pas qu’on est allés les chercher plus haut. L’idée était surtout de bien défendre sur les 25 dernières minutes, pour profiter du doute qu’ils pouvaient avoir. Malheureusement, on prend ces deux buts rapidement. Ce soir, ce qui me chagrine, c’est surtout le goal-average. Ça va peut-être se jouer sur ça. C’est une mauvaise soirée pour nous