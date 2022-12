Ils ont été éliminés avant Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, mais font leur retour au Camp des Loges 24h après l'international marocain et l'international français. Ce jeudi, au lendemain du retour plus que surprise de Mbappé suivi de celui d'Hakimi, Neymar et Marquinhos ont également affiché leur tête du côté du Camp des Loges. Les deux Brésiliens, éliminés avec la Seleção contre la Croatie lors des quarts de finale, auront coupé une quinzaine de jours après cette désillusion.

Neymar et Marquinhos de retour

L'attaquant et le défenseur vont maintenant pouvoir reprendre le fil de leur saison avec le Paris Saint-Germain, eux qui ont été plus qu'abattus après l'élimination du Brésil face aux Vatreni. Auteur du tir au but manqué, Marquinhos, le capitaine du PSG, n'avait plus envie de parler de football, selon les propos de sa femme Carol Cabrino. Même son de cloche du côté du "Ney", détruit par cette défaite en quart de finale d'un Mondial où le Brésil était favori. Mais les deux joueurs ont passé quelques jours loin des terrains, essayant de se ressourcer au mieux, et ils viennent aujourd'hui de faire leur retour au Camp des Loges.

Christophe Galtier, le coach du PSG, va pouvoir compter sur ses deux éléments en vue de la reprise du championnat. Cela aura lieu le 28 décembre face au RC Strasbourg et les deux compères de la Seleção pourraient bien être sur le terrain, tout comme Mbappé et Hakimi. Il ne manquera donc plus que Leo Messi au Camp des Loges, mais le retour de l'Argentin n'est pas prévu avant plusieurs jours, lui qui vient d'être sacré champion du monde avec l'Albiceleste.