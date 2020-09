PSG : Neymar est ''retourné à l'entraînement''

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT

— Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Tuchel prendra une décision pour Neymar

Bonne nouvelle pour Paris et tous ses supporters !Il a lui-même fait part de cette annonce, à travers un message publié ce vendredi sur son compte Twitter. « Je suis retourné à l'entraînement, super content... #CORONAOUT », a-t-il écrit, en ajoutant un émoticône jubilatoire. Le Brésilien avait, pour rappel, contracté le virus alors qu’il se trouvait en vacances à Ibiza. Comme six de ses coéquipiers, il a ainsi dû rater le premier match de championnat face à Lens (0-1).Il n’est pas certain toutefois que Thomas Tuchel fasse appel à lui. Même si le protocole de la LFP concernant le Covid le lui permet puisque l’international brésilien a observé deux semaines de quarantaine, il pourrait décider de ménager son numéro 10 vu que ce dernier n’aura qu’un ou deux entrainements dans les jambes. Depuis le 23 aout dernier et la finale de la Ligue des Champions, l’ex-Barcelonais a été complètement à l’arrêt. Son état physique est donc tout sauf optimal pour un rendez-vous d’une telle importance.