PSG : Neymar est d’attaque pour le Classique

Bonne nouvelle pour le PSG. Dimanche soir, à l’occasion de son face à face contre l’ennemi juré marseillais, le club de la capitale va pouvoir compter sur les services de son génie brésilien, Neymar. Ce dernier était de retour ce vendredi au Camp des Loges afin de s’entrainer normalement avec ses coéquipiers, d'après ce que révèle Le Parisien.

« Ney » avait manqué les deux dernières sorties des vice-champions de France. En championnat, il était absent contre Angers car revenu tardivement de son regroupement avec la sélection. Et, en Ligue des Champions, il a dû faire l’impasse sur la rencontre contre Leipzig à cause d’une légère gêne aux adducteurs. Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, avait assuré à ce moment-là que ce n’était rien de grave et on peut donc constater qu’il disait la vérité.

Avec le retour de Neymar, le PSG va pouvoir disposer de l’ensemble de ses forces offensives contre les Phocéens puisqu’il enregistre également le retour de Mauro Icardi. Le coach francilien aura l’embarras du choix pour composer son attaque. Et s’arracher par la même occasion quelques cheveux.