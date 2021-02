PSG : "Neymar est dans les temps", indique Pochettino

"On souhaite empocher ce titre à la fin de la saison"



Un groupe de 2️⃣1️⃣ joueurs pour ce déplacement à Dijon 📋#DFCOPSG

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2021

Samedi à 17 heures, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, le PSG sera privé de 7 joueurs , sur la pelouse de Dijon, lanterne rouge du championnat de France. Ce sera notamment le cas de Neymar, qui a repris le chemin de l'entraînement de façon individuelle. Son entraîneur, Mauricio Pochettino, a donné quelques nouvelles, ce vendredi. Pour rappel, le Brésilien avait été touché à l'adducteur gauche lors du 32e de finale de Coupe de France à Caen ( 2-0) le 10 février, et n'a plus joué depuis."Ney continue de suivre le plan établi par le staff médical. Aujourd'hui il s'est entraîné en individuel sur le terrain.", a expliqué le technicien argentin. Par la suite, le coach du PSG a livré son opinion sur les profils des joueurs de son équipe, alors qu'il devra composer sans Paredes et Verratti face à Dijon. "C'est vrai que l'équipe a manqué de fraîcheur et de création dans les derniers mètres contre une équipe de Monaco qui avait bien défendu. Quelques jours avant, à Barcelone, on avait été bon pourtant dans ce secteur. Pour demain, on va trouver des solutions et je pense que les joueurs qui seront sur le terrain seront à la hauteur", a-t-il glissé.Si le PSG occupe la troisième place de Ligue 1, à quatre points du leader lillois, Pochettino a de nouveau affirmé le désir qui anime son environnement. "C'est la réalité du classement.. Lille, éliminé de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam , défiera Strasbourg, dimanche, alors que l'OL se déplacera sur la pelouse de l'Orange Vélodrome afin d'y affronter l'OM.