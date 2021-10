PSG : Neymar espère "écrire l'histoire" avec Messi

Neymar rêve toujours de gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Ce serait incroyable. Je suis venu au Paris Saint-Germain dans le but de soulever le trophée de la Ligue des Champions. J'essaie ça depuis 2017. Aujourd'hui, notre équipe a de nouveaux ajouts, des joueurs de grande qualité ont été recrutés et nous nous adaptons toujours les uns aux autres. Dès que nous serons habitués l'un à l'autre, nous serons très forts collectivement et, individuellement, je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit. Ce serait incroyable, merveilleux de faire avec le Paris Saint-Germain ce que nous avons fait à Barcelone", a jugé Neymar, qui a disputé la finale de la compétition en 2020, perdue face au Bayern Munich, et a été éliminé l'année dernière par Manchester City en demi-finale avec le PSG.

La clarification après les propos sur sa dernière Coupe du monde

J'ai dit quelque chose, mais les gens ont compris une chose différente. J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du monde et que j'y ferais face de la meilleure façon possible. Je ferai de mon mieux pour être là à 100% car c'est comme si j'avais un match le lendemain, c'est comme ça que je m'y prends. S'il y a un match demain, ce match pour moi, c'est comme si c'était le dernier de ma vie. Donc, pour cette Coupe du monde qui approche, j'y pense comme si c'était la dernière pour moi parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver", a clarifié l'élément aux 115 sélections et 70 buts avec la Seleção.

De 2013 à 2017, Neymar a évolué aux côtés de Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone. Une association qui a su faire ses preuves avec, sur le plan collectif, une Ligue des Champions, notamment, remportée en 2015 contre la Juventus Turin (3-1). Proches sur le terrain, les deux hommes le sont également en dehors et l'arrivée du sextuple Ballon d'Or au Parc des Princes en août dernier a su raviver des souvenirs dans la mémoire du Brésilien. Lors d'une opération promotionnelle organisée par Red Bull, Neymar s'est prêté au jeu des questions-réponses. Il a notamment évoqué son rapport avec le natif de Rosario. "Je suis très heureux. Il n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie, Leo est aussi mon ami. Et quand vous avez des amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille., a-t-il expliqué.Écrire l'histoire évoque inévitablement un possible sacre avec le PSG en Ligue des Champions, alors que le club francilien court après un succès dans la reine des compétitions de clubs et ne parvient pas à convaincre dans le jeu après les trois premiers matchs de groupe disputés cette saison (nul face au Club Bruges, succès contre Manchester City et Leipzig). "Ne se voyant pas évoluer en tant que coach dans le futur pour le moment, le joueur a également donné son sentiment sur ses propos concernant une dernière Coupe du monde disputée en 2022 avec le Brésil. "