PSG : Neymar dévoile son onze de légende avec Ronaldinho et Beckham

Neymar n'opte pas pour Raï, pourtant désigné comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG



Le 𝕠𝕟𝕫𝕖 𝕕𝕖 𝕝𝕖́𝕘𝕖𝕟𝕕𝕖 spécial Paris Saint-Germain de @neymarjr, à l'occasion des 5⃣0⃣ ans du club ❤️💙 pic.twitter.com/yt10qxfYJf

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 24, 2021

Le PSG a dévoilé le onze de légende du club de la part de Neymar. Le meneur de jeu brésilien a dû effectuer ce choix en juin dernier, à l'occasion des 50 ans du club francilien. Arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar a commencé par placer son ancien coéquipier, Gianluigi Buffon, dans les buts. "Pour moi, c'est une idole. J'ai appris beaucoup de lui lors de son passage", a-t-il assuré, au sujet du portier italien, qui a évolué au PSG lors de la saison 2018-2019 avant de repartir vers la Juventus Turin. La défense est elle composée de quatre de ses compatriotes : Daniel Alves, "un des meilleurs latéraux brésiliens de l'histoire", en plus de Maxwell, David Luiz et Alex.Le milieu de terrain est formé par Thiago Motta, Nenê, et David Beckham. Au sujet de ce dernier, Neymar a indiqué adorer "sa manière de frapper le ballon". Plus haut sur le terrain, on note la présence de Ronaldinho en tant que meneur de jeu. "C'est un magicien du football", a justifié Neymar. Pour composer le duo d'attaque, le brésilien a opté pour Zlatan Ibrahimovic et George Weah. "Ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire du football", a-t-il expliqué. Pourtant désigné comme le meilleur joueur de l'histoire du PSG en septembre dernier , Raï n'a pas été plébiscité par Neymar.: Buffon - Alves, Alex, David Luiz, Maxwell - Motta, Nenê, Beckham - Ronaldinho - Weah, Ibrahimovic.