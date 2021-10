PSG : Neymar, des sorties en question

Paris s’est incliné dimanche après-midi sur le terrain de Rennes (0-2). Au Roazhon Park, les Franciliens sont passés à côté de leur sujet et c’est le cas à plus forte raison de Neymar, auteur d’une prestation désastreuse en terre bretonne. Ce n’est pas la première fois que le Brésilien se rate lors d’un match cette saison. Un déclin du rendement relatif éventuellement à son manque de rigueur dans le travail hors du terrain.

Le staff et la direction ferment les yeux sur ses écarts

« Ney » est un adepte des sorties nocturnes, ce n’est un secret personne. Il n’y rien de bien grave à se changer les idées de temps en temps, mais le problème c’est que lui le fait trop souvent. Comme un certain Ronaldinho avant lui. Selon L’Equipe,alors qu’il n’y avait que quatre jours d’écart entre les deux rencontres. Il a d’abord assisté à un défilé de mode, puis il est allé participer à un anniversaire d'un ami. Et lorsqu’on sait le genre d’anniversaire qu’il apprécie, ce n’est pas vraiment rassurant.Neymar, qui n’a inscrit que trois buts dans le jeu avec le PSG en 2021, se laisse donc un peu aller. Sa prolongation de contrat, paraphée dernièrement jusqu’en 2025, pourrait peut-être expliquer ce comportement de dilettante, ainsi que la baisse de régime qu’il connait.Mais, il est certain que s’il ne se remet en question et retrouve le sérieux qui sied à tout professionnel alors il aura le droit à un rappel à l’ordre.