Le début de saison de Neymar continue d'être de très haute volée. À quelques semaines de la Coupe du Monde 2022, le joueur du Paris Saint-Germain a très nettement élevé son niveau de jeu et offre, journée après journée, des prestations de grande classe avec son club. Et même lorsqu'il est un ton légèrement en dessous, il sait tout de même se montrer décisif, comme ce fût le cas samedi après-midi lors du court succès parisien face au Stade Brestois (1-0, 7e journée de Ligue 1). Auteur du seul but du match, il a fait mieux qu'un certain Pedro Miguel Pauleta.



La réalisation de l'ancien du FC Barcelone lui a en effet permis de dépasser l'ancien buteur portugais du PSG au classement des meilleurs buteurs du club. Le "Ney" compte désormais 110 réalisations sous les couleurs parisiennes, désormais une de plus que Pauleta qui s'était arrêté à 109. Le prochain échelon est beaucoup plus élevé pour le trentenaire puisqu'il s'agit d'une troisième place occupée par Zlatan Ibrahimovic et ses 156 buts. Un véritable gouffre.

Haut sommet

Quant au duo de tête, il est encore plus loin et plus inatteignable. Tout d'abord parce que le deuxième est toujours en activité et se nomme Kylian Mbappé (180). Ensuite parce que l'actuel meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain qu'est Edinson Cavani a porté le record à 200 réalisations. 90 étages plus bas, Neymar a encore un (trop ?) long chemin avant d'y parvenir.