Keylor Navas pourrait ne pas être le seul cadre du PSG à rater le grand rendez-vous du dimanche soir contre l’Olympique de Marseille. Neymar est également susceptible de rater ce choc. Ce samedi, il n’était pas présent pour participer à la séance d’entrainement collective. Il souffre d’une gastro-entérite et son état sera évalué dans les prochaines heures d'après ce que révèle l'AFP.

Neymar a joué moins de la moitié des matchs du PSG

Neymar avait déjà dû faire l’impasse sur le dernier match contre Nîmes à cause d’une suspension. Cette saison, entre ses différentes blessures et son infection au Covid-19, l’ancien Barcelonais n’a pu participer qu’à 10 des 23 matches de son équipe francilienne en championnat. Lors de sa dernière sortie, contre Lorient, il avait inscrit un doublé, mais cela n’avait pas empêché la défaite des siens.



Dans la liste des absents pour ce duel face aux Phocéens figure également Timothée Pembelé. Le jeune défenseur vient d’être testé positif au Covid-19. Abdou Diallo l’a été la semaine dernière, et il n’est pas encore disponible pour reprendre la compétition. Ander Herrera se trouve par ailleurs toujours en phase de reprise. Enfin, Juan Bernat est toujours en phase de rééducation. L’Espagnol avait contracté une grave blessure au genou lors de la première partie de la saison.