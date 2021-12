Au palmarès du Ballon d’Or, et alors qu'il approche la trentaine, Neymar ne compte aucune consécration. Pourtant, de l’avis de nombreux joueurs qui le connaissent ou qui l’ont côtoyé, le Brésilien n’a rien à envier à ceux qui ont remporté cette récompense. Nenê, ex-star du PSG, pense par exemple que sur le plan technique son compatriote est même le numéro 1 absolu.

« Neymar fait des choses que personne ne fait »

« Au niveau de la gestuelle, ce qu’il fait avec le ballon, ni Messi ni Ronaldinho ne le font, a-t-il indiqué sur la Chaine L’Equipe. Lui, il fait des choses que personne ne fait. Il a aussi la capacité à bien finir les actions et à se montrer décisif ». Placer Neymar au-dessus de tout le monde, Nenê n’est pas le premier à le faire. Il y a quelques mois, son compatriote Cafu avait aussi tenu des propos similaires. « Il est techniquement meilleur que Messi et Ronaldo », avait déclaré le capitaine de l’équipe brésilienne championne du monde en 2002.

Même s’il n’a jamais joué à ses côtés, Nenê est un grand ami de Neymar. Il le connait assez bien, et croit deviner dans quel état d’esprit est l'ancien Blaugrana en ce moment. « Il est heureux à Paris, c’est sûr, a-t-il assuré. Mais il n’est pas heureux quand il ne joue pas. Il doit être sur le terrain, jouer et prendre du plaisir. Il est bien, il est tranquille et il travaille beaucoup pour récupérer le mieux possible ». Victime d’une entorse à la cheville gauche, Neymar est actuellement à l’arrêt. Son retour sur les pelouses devrait être effectif au mois de janvier.