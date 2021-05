Après avoir terminé sa deuxième année avec le PSG, où il s'est montré particulièrement performant, Keylor Navas, ancien portier du Real Madrid, a parlé au média colombien RCN, évoquant la différence entre la Liga espagnole et notre Ligue 1. «Je suis très heureux et béni avec Dieu, car j'aime ce que je fais. Pour moi, c'est un privilège de jouer pour le PSG et ce fut une expérience merveilleuse, grâce à l'affection que j'ai reçue de tout le monde. Les dirigeants et les entraîneurs ont loué mon travail et cela en tant que footballeur, c'est quelque chose qui vous motive », a d'abord déclaré Navas, avant d'en venir au fait.

Une Ligue 1 plus physique

«Je pense que la Ligue 1 est plus physique que la ligue espagnole. Les équipes ici ne se concentrent pas autant sur la possession du ballon qu'en Liga et les matchs sont plus intenses. Le football qu'ils pratiquent ici est plus rapide et maintenant je le comprends mieux et je suis heureux d'être ici », a-t-il analysé.