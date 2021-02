PSG : Navas absent à Marseille

Deux matchs d'absence en plus

D'après L'Équipe, le Paris Saint-Germain souhaite préserver Keylor Navas. D'abord blessé à la poitrine après un coup reçu lors du match contre Montpellier, il a déjà raté les matchs contre Lorient et Nîmes. Et le Costaricien a ensuite été touché aux adducteurs lors d'un entraînement. Par conséquent, le club de la capitale ne veut pas prendre de risques et a décidé que Navas ne sera pas du déplacement à Marseille pour le centième Classique en match officiel, prévu dimanche soir en clôture de la 24eme journée de Ligue 1, à l'Orange Vélodrome. Si l'ancien Madrilène ne souffre pas d'une grosse lésion, le PSG veut prendre soin de son gardien pour qu'il soit au meilleur de sa forme contre le FC Barcelone le 16 février, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match crucial pour Paris.Keylor Navas va rater deux autres rencontres supplémentaires, toujours selon L'Équipe : le déplacement à Caen dans le cadre des 32emes de finale de la Coupe de France le 10 février, puis la réception de Nice le 14 février pour la 25eme journée de Ligue 1. Et ce afin qu'il puisse prendre le temps de bien récupérer. En son absence, c'est de nouveau Sergio Rico, lui aussi recruté en début de saison dernière, qui va le suppléer. S'il était passé au travers, comme la plupart de ses coéquipiers, lors de la défaite renversante à Lorient dimanche dernier (3-2), le gardien espagnol s'est bien repris mercredi face à Nîmes (3-0). Mais Navas, l'un des meilleurs Parisiens depuis son arrivée, retrouvera évidemment sa place à son retour.