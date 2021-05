PSG – Monaco, les réactions : Mbappé, héros heureux

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l'AS Monaco, France 2) : "On ressent de la frustration. On avait à cœur de gagner cette finale. Cela ne s'est pas passé comme on le voulait, mais on a un groupe vraiment jeune. On espère que dans les prochaines saisons on pourra remporter des trophées. Il a manqué l'expérience. Le PSG c'est une équipe "type Ligue des Champions". Cela va nous faire apprendre. On espère qu'on va faire le job dimanche. Les JO ? J'espère que je serai sélectionné, le drapeau me tient à cœur. "

Kylian Mbappé (attaquant du Paris Saint-Germain, France 2) : "Comme je l'ai dit, on travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotion et de reconnaissance. Il y a tout un staff qui travaille tous les jours pour nous, pour ces moments. On pense fort aux supporters qui n'ont pas pu être là. Lorsque tu joues au PSG, l'un des meilleurs clubs du monde, le plus grand du pays, chaque titre compte pour aller vers l'histoire. En plus c'est un club jeune donc on veut faire partie de cette histoire. Il faut profiter. C'est le plus important, regardez tous les gens qui sont contents. Je suis le premier heureux".

Alessandro Florenzi (défenseur du Paris Saint-Germain, Eurosport) : "Ce n’est jamais facile une finale. on a fait une très bonne partie, avec beaucoup d’expérience. Nous avons mérité cette victoire. On est prêts pour ce week-end, pour essayer de gagner le championnat. On y croit. Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs au monde. On espère qu’il va faire notre bonheur longtemps."

Mauricio Pochettino (entraîneur du Paris Saint-Germain, Eurosport) : "Nous sommes très contents. Je suis très content pour les joueurs et le club. C’est mérité pour tout le monde. On a réalisé que nos matches en France sont différents de ceux de Ligue des Champions, et on devait être surs d’être solides et bien dans le match. Dans une finale, l’important c’était de gagner et l’équipe a très bien fait. Les grands joueurs ont fait la différence, mais le collectif a été très bon aussi, avec de la solidarité. C’est un autre trophée pour nous et ça nous donne beaucoup de confiance pour dimanche."