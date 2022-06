De nature discrète et introvertie, Lionel Messi n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Si son talent l'a poussé en première ligne, l'Argentin préfère jouer au football et rester en famille plutôt que de participer aux soirées mondaines. Fuyant les caméras, le joueur du Paris Saint-Germain a cependant fait une entorse à la règle en acceptant de participer à une série argentine.



La Pulga va ainsi apparaitre en tant qu'invité dans la saison 2 de la série "Les Protecteurs". Une première saison composée de huit épisodes a déjà été diffusée au mois de mars dernier sur Star+. Il y est question de trois agents de joueurs en difficulté financière et qui vont décider d'unir leurs forces pour ne pas faire faillite. Face au succès, une deuxième saison a donc été commandée.

Diffusion en 2023

Et comme l'indique Mundo Deportivo, Lionel Messi sera au nombre des différents invités appelés à apparaitre dans la série. Une grande première pour le septuple Ballon d'Or qui n'a encore jamais joué la comédie face à la caméra. Le média précise toutefois que les fans de l'Argentin devront prendre leur mal en patience car la diffusion de cette nouvelle saison ne sera pas lancée avant 2023.