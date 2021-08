PSG - Messi : Une première discrète mais excitante

C'était donc ça, le moment attendu par tous. À coup sûr, les Brestois ont dû envier les Rémois dimanche soir. Au bout d'une soirée légère de fin d'été, où le Stade de Reims semblait avoir déposé les armes, Lionel Messi a redonné de l'intérêt à cette rencontre remportée (2-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. L'Argentin n'a pas joué contre le Stade brestois mais figurait bien dans le groupe en Champagne où il a débuté sur le banc. Peu après la mi-temps, le stade s'est réchauffé en voyant le n°30 se lever pour débuter son échauffement. Déjà à ce moment-là, certains se sont levés, ont saisi leur téléphone pour capter cette image absolument phénoménale. Quelques saluts envers le public qui n'avait alors qu'une seule couleur, celle de l'émerveillement.

Les supporters parisiens ont bien scandé le nom de Messi mais ils ont été accompagnés par les Rémois, ravis d'assister aux premières minutes de l'un des deux meilleurs joueurs du monde et conscients du moment symbolique qui se déroulait devant leurs yeux. La clameur des tribunes s'intensifiait lorsqu'à la 66eme minute, Mauricio Pochettino appelait La Pulga, prête à fouler le pré. Après avoir enregistré les dernières consignes de son compatriote et entraîneur, Lionel Messi pouvait savourer sa rentrée en Ligue 1, quelques semaines après la victoire de l'Argentine à la Copa America, ses vacances et les tumultes de la fin de son aventure avec le FC Barcelone.

Discret mais saisissant



Et qui de mieux que Neymar, auteur d'une partie moyenne pour sa reprise, pour sortir au profit de Lionel Messi. Le Brésilien en avait plein les chaussettes et a porté une accolade à son ami depuis leur association en Catalogne. À ce moment-là, deuxième moment d'émotion. Tout le stade s'est levé comme un seul homme pour accueillir et souhaiter la bienvenue à la nouvelle coqueluche du championnat. S'il est souvent rare qu'un joueur adverse fasse l’unanimité dans un stade, on peut pardonner cet écart pour la star du ballon rond depuis les quinze dernières années. En vingt-cinq minutes de jeu, Lionel Messi n'a pas renversé le match ni réalisé pléthore de dribbles dont il est coutumier. Il a touché vingt-six ballons, délivré vingt-et-une passes (dont vingt réussies) et a subi trois fautes.

L'Argentin a joué plutôt simplement sans faire de vagues, sans se montrer hyper présent au pressing mais il aura largement le temps de montrer l'étendue de sa panoplie tout au long de son aventure parisienne. Son association avec Mbappé durant cette petite demi-heure a été la sucrerie de cette fin d'été avant un potentiel transfert du natif de Bondy vers le Real Madrid. Les deux hommes ont tenté de se trouver, on a bien vu le Français essayer de délivrer une passe décisive en retrait pour l'Argentin mais dirons-nous, la défense champenoise a décidé de gâcher la fête. Qu'importe, l'essentiel était ailleurs et ce qui restait de l'ordre du rêve est passé à la réalité.

Pochettino : "La présence de Messi amène de l'optimisme"