PSG : Messi très incertain pour le choc contre l'OL

Comme jeudi, Lionel Messi s'est entraîné ce vendredi en marge de ses coéquipiers lors de l'entraînement du PSG. De retour en France depuis mercredi, le septuple Ballon d'Or a contracté le Covid-19 durant son séjour en Argentine et s'il a été testé négatif depuis,. D'après des informations du Parisien, le club de la capitale désirerait être prudent avec le numéro 30, qui a eu des symptômes durant sa maladie. Ainsi, le plan serait de le voir reprendre le cours des entraînements avec le reste du groupe d'ici les prochains jours.Son absence, si elle devait se confirmer, pourrait être un handicap pour le PSG sur le plan offensif. En effet, bien que leader de Ligue 1 avec une avance très confortable de 13 points sur son dauphin - l'OGC Nice -. Neymar est un absent de longue date, souffrant au niveau de la cheville en raison de sa blessure subie sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne, fin novembre. De plus, Angel Di Maria et Julian Draxler ont contracté le Covid-19, jeudi, et ont été placés à l'isolement.. Si sa dernière sortie en Coupe de France a été prolifique avec un succès 0-4 face à Vannes grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé, cela a été beaucoup plus compliqué en Ligue 1, le 22 décembre sur la pelouse de Lorient. Privé du natif de Bondy, la formation entraînée par Mauricio Pochettino a arraché le match nul dans le temps additionnel grâce à Mauro Icardi (1-1).