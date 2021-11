Messi veut finir l’année 2021 en beauté





























Arrêté pendant deux semaines en raison d’un problème au genou, Lionel Messi a pu retrouver les terrains lors des dernières sorties avec la sélection argentine. Mardi soir, il a même disputé l’intégralité de la rencontre au sommet entre l’Albiceleste et le Brésil. Après avoir rempli ses devoirs envers son pays, La Pulga est désormais prêt à le faire avec son club.Messi joue au PSG depuis le mois d’aout dernier. Jusqu’ici, et malgré les trois buts qu’il a inscrits en Ligue des Champions, il ne s’est pas trop mis en évidence avec les vice-champions de France. Il connait même des difficultés à faire parler de lui en championnat, où il n’a encore signé aucune réalisation. Une spirale négative qu’il est cependant déterminé à infléchir. C’est ce qu’il a fait savoir dans une publication sur Instagram mercredi soir. "J'ai envie de continuer à lutter pour atteindre les objectifs fixés au PSG, je veux travailler pour y parvenir. Il reste un mois et demi avant 2022 et j'aimerais terminer cette année de la meilleure manière possible et avec plus de bons moments que nous pouvons accomplir en France", a-t-il écrit en français.Le sextuple Ballon d’Or est confiant pour la suite,« Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas, a-t-il rappelé sur Tyc Sports après le match contre la Seleçao. Ç'a été un match avec une très forte intensité et il me manque du rythme. Je me sens bien sinon je n'aurais pas joué, même si ce n'est pas le cas physiquement bien entendu. J'ai été arrêté pendant un petit moment et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J'espère bien terminer l'année ». Messi est attendu pour faire son retour avec le PSG samedi prochain lors du duel contre Nantes. Ça sera sa première sortie avec l’équipe francilienne depuis le 30 octobre dernier.