PSG : Messi présenté mercredi matin à la presse

L'Argentin est arrivé mardi après-midi à Paris, deux jours après avoir fait ses adieux au FC Barcelone, le club où il a écrit sa légende. L'Argentin devrait signer un contrat de deux ans (+ une année en option) avec le PSG. La conférence de presse sera à suivre en direct sur beIN SPORTS et sur les réseaux sociaux de la chaine. La Pulga devrait porter le numéro 30 sous les couleurs parisiennes, le numéro de ses débuts au Barça.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.



À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021





Paris adule Messi



« Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août 2021, à 11h00 », informe le club de la capitale. Le Paris SG a déjà communiqué une première fois sur l’arrivée de l’ancien capitaine blaugrana en postant sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle plusieurs références à l’Argentine et à l’intéressé sont mises en lumière. Il n'y a plus de doutes, Lionel Messi sera bien parisien au moins pour les deux prochaines saisons. L'officialisation de son arrivée chez les Rouge et Bleu n'est plus qu'une question d'heures. Une étape significative pour le PSG, désireux de « rêver plus grand » et de mettre la main sur la Ligue des Champions, tout comme Lionel Messi.