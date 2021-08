PSG : Messi-Neymar, les secrets d'une complicité

Entre un Albiceleste et un Auriverde, il n’est pas toujours facile de trouver des atomes crochus. La relation entre Lionel Messi et Neymar est pourtant bien la preuve qu’on peut très bien s’entendre tout en appartenant à des pays et des sélections rivaux. Il est même difficile dans le monde du football de trouver un duo brésilo-argentin aux affinités aussi importantes.

« Messi a besoin d’être heureux »



A l’heure où les deux amis se retrouvent sous les mêmes couleurs, avec la signature de la Pulga en faveur du PSG, le journaliste espagnol Guillem Balague, auteur d’une biographie sur Messi, a expliqué au Parisien pourquoi la paire en question est aussi complice. « La connexion et la relation entre les deux se sont faites rapidement et ils sont devenus très proches, a-t-il commencé par confier. Ce qui est drôle, c’est que ce sont deux personnes très différentes. Un Brésilien d’un côté, un Argentin de l’autre, un pour qui le football est un spectacle, l’autre pour qui il s’agit de gagner. Mais il y a une chose importante : le sens de l’humour. Neymar fait beaucoup rire Messi, comme Luis Suarez, d’ailleurs. Les deux aiment faire des facéties. Surtout Neymar. Messi a le sens de l’humour, mais il est plus posé. Il est passé d’un garçon qui a besoin d’être protégé à quelqu’un qui a besoin d’être avec des gens qui apprécient ce qu’il fait ».



Balague a poursuivi en indiquant qu’il ne faut pas chercher plus loin la raison pour laquelle Messi a rallié la capitale française après tant d’années passées à Barcelone. « C’est aussi ça, le choix de Paris : il s’agit de s’amuser, de profiter, pas seulement de parler des buts, etc. Il a besoin d’avoir ces personnes autour de lui qui le rendent heureux ».